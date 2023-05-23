الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

زعم تعرضه للسرقة.. حبس سائق استولى على أموال شركة عمله في القطامية

حبس
حبس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحبس سائق لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالى من الشركة التى يعمل بها وزعم تعرضه لحادث سرقة.

كان قد ورد بلاغ  لقسم شرطة القطامية من مالك مصنع ملابس "يحمل جنسية أجنبية"، وسائق "يعمل طرف الأول" وقرر الأول بأنه حال تواجدهما بدائرة القسم طلب من الثاني التوجه لمنزله بمحافظة الجيزة لإحضار مبلغ مالى، وعقب قيامه باستلام المبلغ تواصل معه هاتفياً، و أخبره بأنه أثناء سيره بطريق العين السخنة بدائرة القسم فوجىء بقيام مجهولين يستقلون سيارة "لم يتمكن من إلتقاط أرقام لوحاتها" باستيقافه منتحلين صفة رجال شرطة والتعدى عليه بالضرب والاستيلاء على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين عدم صحة رواية السائق المذكور، وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله وقرر باختلاقه لواقعة السرقة.

وأقر بإخفائه المبلغ بمسكنه بدائرة قسم شرطة الزاوية عقب استلامه، وبإرشاده تم ضبط المبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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