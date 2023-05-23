الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البيزنطيون يعيدون بذكرى ميخائيل المعترف أسقف صيناده

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى ميخائيل المعترف أسقف صيناده الذي كان عضواً في المجمع المسكوني النيقاوي الثاني المنعقد سنة 787. وفي سنة 806 انتدبه الإمبراطور نيكيفورس للتفاوض باسمه في أمر الصلح بين بيزنطية وبغداد.

وفي سنة 811 حمل إلى الحبر الروماني القدّيس لاون الثالث رسالة الشركة من البطريرك نيكيفورس المنتخب حديثاً، وفي الوقت نفسه انتدبه الإمبراطور ميخائيل للتفاوض باسمه مع إمبراطور الغرب شارلمان في أمر السلام وزواج ابنه ثاوفيلكتس. 

في عهد الإمبراطور لاون الأرمني محطّم الأيقونات، نفي وذاق ألوان العذاب لتمسكه بالإيمان القويم. انتقل إلى الله في أسبوع العنصرة في مثل هذا اليوم من سنة 826.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "إِنِّي أُناشِدُكم إِذًا، أَيُّها الإِخوَة، بِحَنانِ اللّهِ، أَن تُقَرِّبوا أَشْخاصَكم ذَبيحَةً حَيَّةً مُقَدَّسةً مَرْضِيَّةً عِندَ الله". بهذا الطلب، يرفع بولس الرسول جميع البشر إلى المشاركة بالكهنوت... فلا يبحث الإنسان في الخارج عمّا سيقدّمه لله، بل يُحضِر معه وفيه ما يريد أن يُضحّي به لله من أجل خيره الشخصيّ... "أناشدكم بحنان الله". أيّها الإخوة، هذه الذبيحة هي على صورة الرّب يسوع المسيح الّذي بذل جسده في هذا العالم وقدّم حياته لحياة العالم. لقد جعل من جسده حقًّا ذبيحةً حيّةً، هو الّذي لا يزال حيًّا بعد أن قُتِل. بهذه التضحية الكبيرة، دُمِّر الموت وانتصرت عليه الذبيحة... لذلك يولَد الشهداء لحظةَ موتهم ويبدؤون حياتهم عند انتهائها؛ يحيَون عندما يُقتَلون ويُشعّون في السماء عندما نظنّ على الأرض أنّهم انطفأوا.

لقد رنّم النبيّ: "ذبيحةً وتقدمةً لم تشأ" "لكنّك ألبستني جسدًا" فكُن في نفس الوقت الذبيحة المقدَّمة، ومَن يقدّمها لله. لا تفقد ما وهبتك إيّاه قوّة الله. ارتد ثوب القداسة. ضَع حزام العِفّة. ليكن الرّب يسوع المسيح وشاح رأسك؛ وليكن الصليب حماية جبينك التي تمنحك المثابرة. احفظ في قلبك سرّ الكتاب المقدّس الإلهيّ. لتكن صلاتُك مشتعلة دائمًا كالبخور المُرضي لله. اتّخذ "سيف الروح"؛ ليكن قلبُك المذبح حيث تستطيع أن تقدّم، بلا خوف، كلّ ذاتك وكلّ حياتك.

قدِّم إيمانك لتعاقب عدم الإيمان؛ قدِّم صَومَك لتضع حدًّا للشراهة؛ قدِّم عفّتَك لتموت الشهوة؛ كُن قويًّا ليتوقّف الشرّ؛ قُم بأعمال الرحمة لتضع حدًّا للجشع؛ ولكي تزيل الغباء، قدّم قداستك. وهكذا تصبح حياتُك تقدمتَك إذا لم تكن قد جُرِحَت بالخطيئة. جسدك يحيا، نعم، يحيا، في كلّ مرّة تميت فيها الشرّ فيك، وتقدّم لله فضائل حيّة. 

الأكثر قراءة

إصابة 6 طلاب فى انقلاب ميكروباص ببنى مزار

دعوة جوتيريش لإصلاح مجلس الأمن.. هل حان وقت قيام نظام عالمي جديد؟

5 حملات صحفية متنوعة لطلاب صحافة "إعلام بنى سويف"

قنصوة يشهد احتفالية يوم الجاليات الثقافى للطلاب الوافدين

ضبط المتهم بسرقة بطاقة بنكية من عجوز الإسكندرية

رئيس اقتصادية قناة السويس: نستهدف توطين الصناعات الدوائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى