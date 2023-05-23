الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح معرض التراث الثقافي للطلاب الوافدين (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح د.عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، فعاليات اليوم الثقافي للجاليات والطلاب الوافدين Cultural Day الذى تنظمه إدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بالجامعة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب.

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جاء ذلك بحضور عدد من قناصل الدول والدبلوماسيين والمستشارين والملحقين الثقافيين والطلاب الوافدين بجامعة الإسكندرية ولفيف من ضيوف الجامعة من 16 جالية من مختلف دول العالم من البلاد العربية والإفريقية والآسيوية. 

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خلال فعاليات اليوم الثقافي، تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه أروقة الخيم التي أقيمت بالملعب الخماسي بإستاد الجامعة التي تضم مشغولات تراثية تعبر عن تاريخ كل دولة، فضلاً عن الأكلات والمشروبات والملابس التراثية التي تتميز بها كل جالية من الجاليات.

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وأشاد رئيس الجامعة بالجهد المتميز في تنظيم هذا اليوم الكرنفالي، مؤكدًا أن هذا اليوم يعد فرصة جيدة للتأخي بين الشعوب، لاسيما الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الإسكندرية، لأن ذلك يعد ضمن أهداف جامعة الإسكندرية الاستراتيجية فى تحقيق جو مثالي لهؤلاء الطلاب في بلدهم الثانية مصر.

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جامعة الإسكندرية اليوم الثقافي للجاليات والطلاب الوافدين قناصل الدول والدبلوماسيين 16 جالية البلاد العربية والإفريقية والأسيوية

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