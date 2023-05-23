بسبب توتر العلاقات.. وزيرة الخارجية الفرنسية تزور إيطاليا الخميس المقبل

كشفت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة لإيطاليا.

وقالت كولونا في تصريحات صحفية اليوم، إنها ستزور إيطاليا، الخميس المقبل، للقاء نظيرها الإيطالي، أنطونيو تاياني، في أعقاب التوترات الأخيرة في العلاقات بين بلديهما.

وأضافت كولونا في تصريحات لقناة "فرانس 2" الإذاعية "سأتوجه إلى إيطاليا بعد غد، بناء على دعوة من نظيري الإيطالي".

وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، أن العلاقات بين روما وباريس من الواضح أنها ليست في أزمة دبلوماسية.

وأشارت كولونا إلي أن هناك لحظة من الارتباك والحيرة بشأن التصريحات حول الهجرة غير الشرعية، لكن باريس قدمت تفسيرات لاحقة.

كما أشارت وزيرة الخارجية الفرنسية إلى أن لروما وباريس مصلحة مشتركة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، لكن هناك حاجة إلى المزيد من التعاون بين البلدين.

وزير الداخلية الفرنسي: ميلوني غير قادرة على حل مشاكل الهجرة غير الشرعية

يجدر الإشارة إلي أن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، قال في تصريحات سابقة إن رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، غير قادرة على حل مشاكل الهجرة غير الشرعية في إيطاليا، مؤكدا أن روما تعاني من أزمة هجرة خطيرة للغاية.

وعقب تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، ألغى وزير الخارجية الإيطالي، رحلته المقررة إلى فرنسا، للقاء نظيرته الفرنسية، كاثرين كولونا.