ممثل حزب الإصلاح والتنمية: "النمو" في فترة ما ساهم في وصف مصر بكوريا الجديدة

قال علي سليمان، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن معدلات النمو في إحدى الفترات ساهمت في وصف مصر بكوريا الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المؤسسات تعمل في قطاع الاستثمار وقوانين الاستثمار بحاجة لتوحيدها تحت مظلة قيادة واحدة.

وأكد سليمان، خلال كلمته في لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية هوية الدولة وتفعيل دورها كشريك للقطاع الخاص، وأن تكون مثالاً للتعامل الاقتصادي والتعامل العادل في قطاعات الاقتصاد، مطالباً بضرورة توسيع تمثيل أكبر للقائمين على الاستثمار في المجلس الأعلى الجديد، مطالباً بضرورة وضع حلول عاجلة لمشكلة البطالة والتوزيع العادل للأجور، والعمل على استقرار التشريعات والقوانين.

وعن وضع حلول عاجلة لمشكلة البطالة، طالب بضرورة توسيع تمثيل أكبر للقائمين على الاستثمار في المجلس الأعلى الجديد، فضلاً عن وضع حلول عاجلة لمشكلة البطالة والتوزيع العادل للأجور والعمل على استقرار التشريعات والقوانين.