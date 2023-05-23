الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في موسم الأكاليل.. ماذا تعرف عن تعهد الزواج؟

الكنيسة
الكنيسة

تتميز فترة الخماسين المقدسة بكثرة الأكاليل، لأن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تمنع إقامة أفراح أو خطوبات خلال فترة الصوم المقدس، لذلك فأكبر فترة من الإفطار التي تتيح عمل الإكليل في أي وقت هي فترة الخماسين.

شريف برسوم المتخصص في الطقس الكنسي، قال في تصريح خاص إنه من ضمن الأمور المستجدة حديثا على مراسم الزواج هو تعهد العروسين وتم إقراره بعد موافقة أعضاء المجمع المقدس من أساقفة ومطارنة، نظرا لكونه أمرا مفيدا للعروسين ويزيد من تحملهم المسؤولية أمام الله والمجتمع.

وأشار إلى أن الكنيسة ليس كنيسة جامدة بل تواكب متطلبات العصر بما لا يتنافى مع روح العقيدة.

وينص التعهد الذي يقوم العروسين بتلاوته على الآتي:

نتعهد أمام الله رب الأرباب وراعى الرعاة، وأمام ملائكته وقديسيه، وأمام آباء الكنيسة والحاضرين جميعا أن نحيا حياة زوجية مسيحية كما يحق لإنجيل المسيح وأن يحرص كل منا على خلاص نفس الأخر وأن يكون بيتنا بيت صلاة وبيت طهارة وبيت بركة عملا بقول الكتاب المقدس أما أنا وبيتى فنعبد الرب.. ونتعهد بأن أثبت على الإيمان الأرثوذكسى إلى النفس الأخير، وأن احترم قوانين الكنيسة المقدسة وأحافظ على تقاليدها وطقوسها وتعاليمها.
كما نتعهد بأن يبذل كل منا نفسه فى سبيل إسعاد الأخر وأن يسلك كل منا تجاه الأخر بالمحبة والأمانة والتسامح والصدق وطول الأناة وأن يحتمل كل منا ضعفات الأخر وأن نهرب بكل حكمة من فساد هذا العالم.. ونتعهد أن لا تكون الماديات سببا فى الاختلاف بيننا بأي صورة وأن يتعامل كل منا بحب وحكمة تجاه أسرة الأخر.. ونتعهد أن نربى أولادنا تربية مسيحية وأن نكون قدوة لهم فى الأعمال الصالحة حتى نكون جميعا قديسين بلا لوم أمام الله"

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