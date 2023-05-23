بينها ملف "المعاشات التقاعدية".. وزير القوى العاملة يبحث التعاون مع نظيره العراقى

بحث حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، مع نظيره العراقي أحمد الأسدي، سبل تعزيز التعاون في قضايا العمل، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد خلال هذه الأيام في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وناقش الوزيران سبل تسهيل إجراءات حصول المصريين أصحاب المعاشات التعاقدية وورثتهم، ممن سبق لهم العمل بالعراق، على مستحقاتهم المتأخرة.

وقدم وزير العمل العراقي الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعبا باحتضانها أعمال الدورة الـ49 ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لفعاليات الدورة، مثمناً التعاون المشترك مع وزارة القوى العاملة المصرية في مختلف المجالات.

كما وجه الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال وعلى حرصه تعزيز العلاقات التي تجمع بين البلدين، وكذلك الحفاظ على مستحقات العمالة من المصريين المتقاعدين منذ توليه الحقيبة الوزارية، ومنوها بأن الحكومة العراقية حريصة على الوفاء بمستحقات العمالة المصرية وأنها قامت من خلال لجنة هيئة التقاعد والضمان الاجتماعي بالعراق، استخراج بطاقات دفع لمستفيدي الرواتب التقاعدية والضمان الاجتماعي من المصريين الذين كانوا يعملون في دولة العراق، فضلا عن مناقشة المشاكل التي تواجه هؤلاء المستفيدين بالنسبة للقطاع الحكومي وتسعى لتطبيق ذلك على العاملين بالقطاع الخاص.

هذا ومن المقرر أن ينعقد اجتماع مماثل مع الوفد العراقي، غدا الأربعاء، للوقوف على آخر المستجدات بشأن مستحقات "المعاشات التقاعدية".