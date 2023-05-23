الدفاع الروسية: القضاء على 150 جنديا أوكرانيا اتجاه دونيتسك وزابوروجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، قتل 150 جنديا أوكرانيا علي اتجاه دونيتسك وزابوروجيا.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الدفاع الروسية، أن قواتها المسلحة دمرت مستودعين للذخيرة من اللوائين الميكانيكيين 60 و 64 التابعين للقوات الأوكرانية.

وأضافت الدفاع الروسية أن الضربات الجوية والمدفعية من وحدات الجنوب قضت علي ما يصل إلى 375 جنديا أوكرانيا، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشارت الدفاع الروسية إلي تدمير مستودعين للذخيرة من اللواءين الميكانيكيين 60 و 64 التابعين للقوات الأوكرانية في منطقة فيرخنيكامنسك وستوبوشيك في دونيتسك.

وقال الكرملين اليوم إن التعهدات الإضافية من الدول الغربية بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا لن تغير الوضع على الخطوط الأمامية.

الكرملين يطالب بالتصدي للتوغلات المسلحة إلى روسيا من أوكرانيا

وعبر الكرملين الثلاثاء عن "قلقه العميق" جراء توغل مجموعة مسلحة الى الأراضي الروسية من أوكرانيا داعيا الى بذل "المزيد من الجهود" للتصدي لهذه الهجمات التي تتكثف ويتسع نطاقها.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف ان ما حدث يثير قلقا عميقا ويظهر مرة أخرى أن المقاتلين الأوكرانيين يواصلون أنشطتهم ضد روسي.

وغادر مدنيون تسع بلدات روسية على الأقل في منطقة بيلجورود إثر توغل مجموعة مسلحة قدمت من أوكرانيا كما أعلن حاكم المنطقة الثلاثاء .

