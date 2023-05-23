الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الروسية: القضاء على 150 جنديا أوكرانيا اتجاه دونيتسك وزابوروجيا

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، قتل 150 جنديا أوكرانيا علي اتجاه دونيتسك وزابوروجيا.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الدفاع الروسية، أن قواتها المسلحة دمرت مستودعين للذخيرة من اللوائين الميكانيكيين 60 و 64 التابعين للقوات الأوكرانية.

وأضافت الدفاع الروسية أن الضربات الجوية والمدفعية من وحدات الجنوب قضت علي ما يصل إلى 375 جنديا أوكرانيا، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشارت الدفاع الروسية إلي تدمير مستودعين للذخيرة من اللواءين الميكانيكيين 60 و 64 التابعين للقوات الأوكرانية في منطقة فيرخنيكامنسك وستوبوشيك في دونيتسك.

وقال الكرملين اليوم إن التعهدات الإضافية من الدول الغربية بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا لن تغير الوضع على الخطوط الأمامية.

الكرملين يطالب بالتصدي للتوغلات المسلحة إلى روسيا من أوكرانيا

وعبر الكرملين الثلاثاء عن "قلقه العميق" جراء توغل مجموعة مسلحة الى الأراضي الروسية من أوكرانيا داعيا الى بذل "المزيد من الجهود" للتصدي لهذه الهجمات التي تتكثف ويتسع نطاقها.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف  ان ما حدث يثير قلقا عميقا ويظهر مرة أخرى أن المقاتلين الأوكرانيين يواصلون أنشطتهم ضد روسي.

وغادر مدنيون تسع بلدات روسية على الأقل في منطقة بيلجورود إثر توغل مجموعة مسلحة قدمت من أوكرانيا كما أعلن حاكم المنطقة الثلاثاء .
 

الدفاع الروسية أوكرانيا دونيتسك زابوروجيه منطقة فيرخنيكامنسك

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يلتقى رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس جزر القمر فى شرم الشيخ

"الضرائب" توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من لاعب منتخب المصارعة "بغدودة"

الملكة رانيا تنشر صورا من حفل حناء خطيبة ولي العهد الأردني .. (الصور)

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء موقف سيارات أولاد إلياس ضمن "حياة كريمة"

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

رسميًا.. بلاغ للنائب العام من حفيدة أم كلثوم ضد الملحن عمرو مصطفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس