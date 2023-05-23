الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فناربخشة يرد على إحالة لاعبه للتحقيق بعد واقعة "البصق" على تريزيجيه

تريزيجيه
تريزيجيه

أصدر نادي فناربخشة التركي، اليوم، بيانا ناريا من جديد، يرد على الاتحاد التركي الذي أحال لاعبه للتحقيق في واقعة “البصق” على محمود حسن “تريزيجيه” محترفنا المصري في صفوف طرابزون سبور.

وكان نادي طرابزون سبور التركي أدان تصرف سامت أكايدين لاعب فريق فناربخشة، بعدما قام بالبصق على "تريزيجيه" لاعب الفريق، أثناء سجوده احتفالاً بالهدف الذي سجله في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الرابعة والثلاثين بالدوري التركي.

وقال بيان فناربخشة: “إنه حدث تاريخي لكرة القدم التركية أن قامت شركة ”TFF" للاستشارات القانونية بإحالة لاعب كرة القدم لدينا  إلى مجلس الانضباط المحترف لكرة القدم نتيجة التصور الذي نشأ في وسائل التواصل الاجتماعي ، على الرغم من حقيقة أنه ثبت بوضوح أنه لم يتخذ أي إجراء في لقطات الكاميرا، إنه أمر فاضح".

وأضاف: “في مباراة جرت في بيئة سلسة وودودة ، نشأ لاعب كرة قدم ولد في طرابزون وترعرع في البنية التحتية لمدينة طرابزون سبور وعرق زي منتخبنا الوطني، على أجندة غير واقعية لم يتم تضمينها في أي تقرير مباراة، هو افتراء من قبل الجمهور، ووجهة نظر TFF تجاه فناربخشة، إنه أوضح مؤشر”.

وأتم: “نادي فناربخشة الرياضي يدعو كل مسؤول يعمل تحت مظلة الاتحاد التركي لكرة القدم ، ولا سيما ”TFF" للاستشارات القانونية، التي وقعت على هذه الإحالة؛ أن يتدخل لحل هذه المخالفة".

 

 

 

 

 

طرابزون سبور فناربخشة تريزيجيه محمود حسن “تريزيجيه” فناربخشة التركي

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