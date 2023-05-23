أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعى لشهادات الادخار البنكية ذات العائد الشهرى

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عن شهادات الادخار البنكية، يسأل صاحبه عن الحكم الشرعي في شهادات الادخار البنكية ذات العائد الشهري؟.

وقال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر البث المباشر للصفحة الرسمية بدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في إجابته، إن شهادات الادخار البنكية ذات العائد الشهري هي نوع من أنواع الاستثمار وتمويل لمشروعات البنك، والعائد من هذا الاستثمار حلال ولا شيء فيه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن العائد من شهادات الادخار البنكية حلال يفعل به صاحبه ما يشاء ولا إثم عليه.