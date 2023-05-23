تنظيم احتفالية لتوزيع 107 مشروع تمكين اقتصادي بالفيوم

شهدت محافظة الفيوم، اليوم، احتفالية لتوزيع عدد (107) مشروع تمكين اقتصادي متمثل في 90 مشروع تنموي، و17 كشك للأسر الاولى بالرعاية من أبناء محافظة الفيوم، ضمن بروتوكول التعاون المُبرم بين مؤسسة حياة كريمة، وجمعية الأورمان، في أبريل الماضي، بهدف التمكين الاقتصادي للحالات المستحقة، للدعم لتوفير مشاريع إنتاجية، وتجارية في جميع المحافظات بتكلفة 60 مليون جنيه.

حضر الاحتفالية العقيد محمد عادل، مدير مكتب المساعدات والمشاركة المجتمعية بمؤسسة حياة كريمة، والعقيد عماد عادل، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، وقيادات من مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان.

وقال العقيد محمد عادل ان توزيع ال 107 مشروع جاء في إطار دعم التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء وتوفير حياة كريمة لهم عن طريق تحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والانتاج، و الاستثمار في تلك الفئات المستحقة لضمان توفير دخلاً يمكنهم من الإنفاق على أسرهم بدلاً من الاقتصار على تقديم مساعدات عينية فقط لمراعاة كافة حقوقهم المختلفة.

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن مشاريع التمكين الاقتصادي تعمل على الحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وإيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الاولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات في مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأضاف أن التوزيع تم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، مؤكدا أن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأضاف شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى قرى ومدن الفيوم تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

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