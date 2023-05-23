الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التنظيم والإدارة يعلن نتائج تظلمات مسابقة شغل ألف وظيفة بوزارة الأوقاف

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

فتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، باب الاستعلام عن نتيجة التظلمات الخاصة بمسابقة شغل ١٠٠٠ وظيفة عامل بوزارة الأوقاف لعام ٢٠٢٢.
ويمكن للراغبين في الاستعلام عن نتيجة التظلم الدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز: https://jobs.caoa.gov.eg/
من الجدير بالذكر أنه بفتح باب الاستعلام سالف الذكر، يسدل الجهاز الستار عن المسابقة الأولى لشغل ١٠٠٠ وظيفة إمام و١٠٠٠ وظيفة عامل بوزارة الأوقاف والتي أعلن عنها الجهاز في شهر يناير ٢٠٢٢، وذلك بالتوازي مع سير أعمال المسابقة الثانية لشغل ١٠٠٠ وظيفة إمام و ١٠٠٠ عامل بالوزارة والتي أعلن عنها الجهاز في يناير ٢٠٢٣، والتي من المقرر أن يعلن خلال شهر يونيو القادم موعد امتحان المتقدمين الذين استوفوا شروط خوض المسابقة.
ومن المقرر أيضا أن يعلن الجهاز خلال يناير ٢٠٢٤ عن مسابقة ثالثة لشغل ١٠٠٠ وظيفة إمام و ١٠٠٠ عامل بوزارة الأوقاف، وذلك تنفيذا لموافقة رئيس الجمهورية على الإعلان عن ثلاثة آلاف وظيفة للأئمة وثلاثة آلاف وظيفة للعمال بوزارة الأوقاف على ثلاث سنوات بواقع ألف وظيفة للأئمة وألف وظيفة للعمال في شهر يناير من كل عام لمدة ثلاثة أعوام، وذلك لتمكين وزارة الأوقاف من القيام بدورها على أكمل وجه لخدمة الفكر الوسطي المستنير وعمارة بيوت الله (عز وجل).

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ نتيجة التظلمات مسابقة شغل ١٠٠٠ وظيفة بوابة الوظائف الحكومية وظيفة إمام

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