أستاذ إدارة أعمال: لا بد من تشجيع المستثمر وتشجيع سياسة نقدية متوازنة

قال الدكتور حسن عبدالمنعم حسن، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة عين شمس، إن الاستقرار السياسي موجود على أرض الواقع في مصر، وعند الحديث عن السياسة النقدية والمالية فلا بد من دمجهما على أن يكون هناك تناسق بينهما.

وأضاف حسن خلال جلسة الاستثمار بالحوار الوطني، أنه لا بد من تشجيع المستثمر وإزالة العقبات أمامه والتكاتف ثقافيا وتشجيع سياسة نقدية متوازنة.

وأكد أن ٤٠٪؜ من الاقتصاد الأمريكي قائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن قرارات مجلس الأعلى للاستثمار مهمة وتحتاج عناية وسرعة التنفيذ وهذه مسؤولية الجهات التنفيذية.

ويواصل الحوار الوطني مناقشاته، اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتا الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشرة صباحا حتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.