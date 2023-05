سكرتارية البابا لشئون المهجر تنظم مؤتمر للدارسين في أوروبا

نظم الأب القس فيلوباتر نبيه كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمصر الجديدة، وسكرتير قداسة البابا لشؤون المهجر مؤتمرًا للشباب الدارسين في أوروبا على مدار ثلاثة أيام في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بدراڤي، مقر مطرانية باريس وشمالي فرنسا.



حمل المؤتمر عنوان "Dare to be different" وتحدث معهم عن المبادئ الروحية التى يجب أن تثبت في حياتهم وكيف يكونوا نورًا للعالم وليعيشوا بهذه المبادئ في وسط المجتمع الأوروبي.

حاضر في المؤتمر أيضًا صاحبا النيافة الأنبا لوقا أسقف جنوبي فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا.

تضمن البرنامج إلى جانب القداسات اليومية، درس كتاب، وحلقات نقاشية، وفترات خلوة شخصية، وبعض الأنشطة الترفيهية.