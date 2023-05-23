الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

سكرتارية البابا لشئون المهجر تنظم مؤتمر للدارسين في أوروبا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظم الأب القس فيلوباتر نبيه كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمصر الجديدة، وسكرتير قداسة البابا لشؤون المهجر مؤتمرًا للشباب الدارسين في أوروبا على مدار ثلاثة أيام في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بدراڤي، مقر مطرانية باريس وشمالي فرنسا.

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حمل المؤتمر عنوان "Dare to be different" وتحدث معهم عن المبادئ الروحية التى يجب أن تثبت في حياتهم وكيف يكونوا نورًا للعالم وليعيشوا بهذه المبادئ في وسط المجتمع الأوروبي. 
حاضر في المؤتمر أيضًا صاحبا النيافة الأنبا لوقا أسقف جنوبي فرنسا والقطاع الفرنسي من سويسرا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا.
تضمن البرنامج إلى جانب القداسات اليومية، درس كتاب، وحلقات نقاشية، وفترات خلوة شخصية، وبعض الأنشطة الترفيهية.

مدار ثلاثة أيام مارمرقس الرسول مارمرقس مرقس مرقس الرسول كاتدرائية السيدة العذراء كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمصر الجديدة كنيسة القديس مارمرقس الرسول

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