الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مستقبل وطن: نطالب بتطوير صناعة البرمجيات والصناعات الهيدروجينية

النائب محمد حلاوة
النائب محمد حلاوة

قال محمد حلاوة، ممثل حزب مستقبل وطن، إن أهدافنا في الجمهورية الجديدة أن تكون مصر رائدة في الصناعة والتصدير.

وأكد أن الهدف من رؤية الحزب في قطاع صناعة أن تكون مصر الرائدة في المنطقة.

كما أشار، خلال كلمته في لجنة الصناعة، إلى أن ما قام به الرئيس من إقامة بنية أساسية وشبكة الطرق وخطة التطوير مهد الطريق للنهضة، مما يغطي حاجة البلد من تغطية السوق والتصدير للخارج.

وأكد أنه يجب الأخذ بالتجارب الناجحة من تأجير الأراضي، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ترخيص تلك الأراضي.

كما أوضح أن الحزب يناشد تطوير صناعة البرمجيات والصناعات الهيدروجينية، وكذلك التأكيد على أن الصناعة تحتاج لأسواق لترويجها خاصة الداخلية والخارجية. 

وأكد حلاوة أن الحزب يرى ضرورة تأهيل القوي البشرية لتكون أساس الصناعة، والاستفادة من منطقة مصر وموقعها بين الدول في التطوير الصناعي.

في ختام كلمته، شدد "حلاوة" على أهمية التعليم الصناعي واقترح إضافة المواد التي تحتاجها سوق العمل.

النائب محمد حلاوة حزب مستقبل وطن الجمهورية الجديدة الصناعة والتصدير قطاع صناعة

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 وحساب النسبة المئوية

أرملة تقيم دعوى ضد حماها: "خيرني بين الزواج من نجله الثانى أو ترك المنزل"

القبض على نصاب "الصوب الزراعية" فى القاهرة الجديدة

تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى التعدى على موظفين لـ18 يونيو

مصرع طالبة بكلية التربية الرياضية صدمتها سيارة في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس