مستقبل وطن: نطالب بتطوير صناعة البرمجيات والصناعات الهيدروجينية

قال محمد حلاوة، ممثل حزب مستقبل وطن، إن أهدافنا في الجمهورية الجديدة أن تكون مصر رائدة في الصناعة والتصدير.

وأكد أن الهدف من رؤية الحزب في قطاع صناعة أن تكون مصر الرائدة في المنطقة.

كما أشار، خلال كلمته في لجنة الصناعة، إلى أن ما قام به الرئيس من إقامة بنية أساسية وشبكة الطرق وخطة التطوير مهد الطريق للنهضة، مما يغطي حاجة البلد من تغطية السوق والتصدير للخارج.

وأكد أنه يجب الأخذ بالتجارب الناجحة من تأجير الأراضي، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ترخيص تلك الأراضي.

كما أوضح أن الحزب يناشد تطوير صناعة البرمجيات والصناعات الهيدروجينية، وكذلك التأكيد على أن الصناعة تحتاج لأسواق لترويجها خاصة الداخلية والخارجية.

وأكد حلاوة أن الحزب يرى ضرورة تأهيل القوي البشرية لتكون أساس الصناعة، والاستفادة من منطقة مصر وموقعها بين الدول في التطوير الصناعي.

في ختام كلمته، شدد "حلاوة" على أهمية التعليم الصناعي واقترح إضافة المواد التي تحتاجها سوق العمل.