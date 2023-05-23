الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إلغاء امتحان طالب بالإعدادية وإحالته للنيابة فى بنى سويف بسبب الغش

وكيل تعليم بنى سويف
وكيل تعليم بنى سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، تقريرًا من وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023، التي تعقد خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو الجاري، بإجمالي عدد طلاب يزيد على 61 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحان من خلال 310 لجان فرعية موزعة على مستوى إدارات التعليم بمختلف مدارس المحافظة.

وتضمن التقرير الإشارة إلى قيام محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، بتفقد سير الامتحانات خلال زيارته عددًا من اللجان، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية، حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان في مادتي الجبر والتربية الفنية.

تقرر إلغاء امتحان طالب بلجنة مدرسة أبوبكر نزلاوي التابعة لإدارة ببا وإحالته للنيابة للتحقيق، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، للإساءة والتعدي على المراقب الأول باللجنة وإحداث شغب باللجنة بسبب منعه للغش "أثناء امتحان أمس"، بجانب إلغاء امتحان أحد الطلاب "اليوم" بلجان مدرسة الإيمان وطه حسين بمدينة بني سويف، وإحالته للتحقيق لحيازته سماعة حديثة وجهاز تليفون، وإحالة 2 من الملاحظين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للتقصير والإهمال في متابعة اللجنة.

وخلال زيارته شدد وكيل وزارة التربية والتعليم على عدم التهاون مع حالات الغش واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكل أشكاله ووسائله وحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، مؤكدًا على الالتزام بكل التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على ضرورة توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقًا قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف امتحانات الفصل الدراسي الثاني بني سويف حالات الغش للشهادة الإعدادية وكيل وزارة التربية والتعليم

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