الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهمين بالنصب على طبيب وسرقة 500 ألف جنيه مقابل شقة بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، إحالة المتهمين بالنصب علي طبيب وسرقة 500 ألف منه مقابل شقة، والشروع في قتله بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

وأقر المتهمين  ياسر .م حارس عقار، وعلي .ح، حمدى .م بارتكابهم جريمة النصب على المجنى عليه حسام .ح والحصول منه على مبلغ 500 ألف جنيه مقابل شقة.

وأقر المتهم الأول بأنه تواصل مع المجنى عليه واصطحبه لرؤية أكثر من شقة يمتلكها أشخاص آخرون، وتواصل مع باقى المتهمين لينتحلوا شخصية أملاك الشقة بأوراق كلها   مزورة.

وبعد حصولهم منه على مبلغ 500 ألف واتفق على تسديد باقى المبلغ على فترة 6 أشهر وعندما اكتشف أنهم ليسوا أصحاب الشقة الحقيقيين تشاجر مع المتهم الأول محاولين ضبطه لتسليمه للشرطة لكنه تعدى عليه بآلة حادة، مما أسفر عن إصابته بكسر حاد في الجمجمة.
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع يفيد بوصول ح.ح مصاب بكسر حاد في الجمجمة وبسؤاله أقر بقيام حارس عقار وبصحبته شخصان بالنصب عليه والتعدى عليه بآلة حادة وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إحالة المتهمين ارتكاب اعترافات التحريات الشروع في قتل القاهرة الجديدة

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