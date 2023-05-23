قاضي محاكمة مرتضى منصور يطلب حضوره شخصياً

طلب رئيس الدائرة الثانية، المستشار بدر السبكي، حضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول بشخصه، لجلسة محاكمته بتهمة الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

ورفض المستشار بدر السبكي الاستماع إلى مرافعة دفاع مرتضى منصور، وطالب بإبلاغه بالحضور بشخصه وتم رفع الجلسة للقرار.

تستكمل المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة مرتضى منصور، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة مرتضى منصور إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، بتهمة التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.