حبس تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين بالسلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالنصب على المواطنين بطريقة بانتحال صفة ضباط شرطة وطلبت النيابة التحريات التكميلية للواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض علي تشكيل عصابي ينتحل صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لهما وجود سيارة "ميكروباص دون اللوحة المعدنية الخلفية" يستقلها (3 أشخاص) ولدى قيامهم باستبيان الأمر، حاولوا الفرار إلا أن القوة تمكنت من ضبطهم وتبين أنهم 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بالقاهرة، وعثر بحوزتهم على كمية من الأظرف "فارغة" - هاتف محمول على هيئة "جهاز لاسلكى" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – طبنجة صوت.