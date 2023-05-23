الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية يتلقى تقريراً حول موقف إجراءات تشغيل مجمعات الحكومية بـ"حياة كريمة"

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة المركزية لـ"حياة كريمة" حول موقف إجراءات تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة ومشروعات الإدارة المحلية في محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن التقرير أشار إلى أنه تم نهو الأعمال الإنشائية لحوالي 328 مجمعا خدمات حكومية بنسبة 99 % من المجمعات المستهدفة وجارى نهو الأعمال في 4 مجمعات، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بتشغيل وتوصيل المرافق والخدمات لهذه المجمعات فقد بدأت المحافظات في التعاقد على العدادات الخاصة بالمياه والكهرباء تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم حتى الآن الانتهاء من توصيل عدادات الكهرباء لحوالي 115 مجمع بنسبة 35 % من المجمعات التي تم استلامها كما تم الانتهاء من توصيل عدادات مياه الشرب والصرف لنحو 100 مجمع حكومي بنسبة 30 %.

وشمل التقرير استعراض الاستعدادات المتعلقة بالانتهاء من تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التي ستقوم بتشغيل المجمعات الحكومية تنفيذاً لرؤية  الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون الانتقال لتلك المجمعات الجديدة ليس في مكان العمل فقط ولكن يتضمن تطوير نظم وأدوات العمل وقدرات العاملين بالإدارة المحلية ، حيث انتهت الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تأهيل الكوادر البشرية في 34 مركز إداري من إجمالي 52 مركز مستهدف بإجمالي نحو 6 آلاف موظف من حوالى 10 آلاف جارى تدريبهم وفقاً للخطة التي تم وضعها لذلك.

وحول موقف توريد الأثاث للمجمعات الحكومية الجديدة ، أشار التقرير إلى أنه تم توريد الأثاث لعدد 27 مجمع خدمات ومن المتوقع الانتهاء من توريد الأثاث لنحو 84 مجمع خلال شهري مايو ويونيو 2023 لتكتمل بذلك خطة التأثيث والتجهيز والتشغيل على مستوي 332 مجمع بحلول نهاية سبتمبر القادم .

كما تضمن التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية موقف تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية بمبادرة حياة كريمة والتي تتضمن 128 سوق و98 موقف سيارات و128 نقطة إطفاء و2 مرسى نيلي بتكلفة تبلغ حوالى 1.6 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من 97 مشروع بشكل كامل وجارى الانتهاء من تنفيذ 257 مشروع بمعدلات تنفيذ متفاوتة.

ووجه وزير التنمية المحلية بأهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمتابعة استلام الأثاث والتجهيزات لمجمعات الخدمات الحكومية طبقاً للمواصفات المتفق عليها ووفقاً للاتفاق الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والدولة للإنتاج الحربى وكذا سرعة توصيل المرافق من الكهرباء والصرف الصحي والمياه والتجهيزات الالكترونية لتلك المجمعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين في جميع القرى المستهدفة لدخول تلك المجمعات الخدمة أمام المواطنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حياة كريمه رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

قرار جمهوري بتعيين 171 معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2017

تعيين 261 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من خريجي دفعة 2018

الرئيس السيسى: متهمون بتعزيز المساعى الدولية والإقليمية لجهود التنمية فى قارة إفريقيا

"شارك تعلم واستمتع بيومك".. التؤام عبد الرحمن وكريم جابر يطلبان مقابلة الرئيس السيسي

مأساة طالبة الإعدادية اليتيمة.. قصة ذبح "ندى" على يد والدتها في كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس