رقية الهلالي تطالب بإنشاء مجمعات متكاملة لإبراز الهوية وتحفيز الاستثمار المحلي

أشادت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، بدعوة الرئيس للحوار الوطني، موجهة الشكر لإدارة الحوار على ما يبذلونه من جهد كبير.

وقالت الهلالي، خلال كلمتها في جلسة لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، إن مناقشات حزب حماة وطن قامت بالفصل بين المحور المحلي الذي هو أساس التنمية الاقتصادية وبين المحور الأجنبي الذي هو المحرك.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هناك محاور مهمة للاستثمار المحلي أهمها إنشاء مجمعات متكاملة تظهر هوية مصر وتبرز الهوية لكل محافظة، وإنشاء مجمعات زراعية كمحفزات للاستثمار المحلي، وإنشاء منصات رقمية لعلاج المعوقات لكل المستثمرين والعمل على تنمية الاقتصاد الأخضر والاستفادة من التمويل المستدام وتشجيع مبادرات طويلة الأمل لصغار المستثمرين.

وطالبت الهلالي بضرورة تحفيز التخرج المنظم على سنوات محددة المدة لإظهار نية الدولة الحياد في التنافس وحوكمة قنوات تواصل الدولة مع الخارج لتكون حلقة الوصل بين الاقتصاد المحلي والخارجي ووضع خطط حوافز ضريبية والغير ضريبية بشكل واضح لطمأنة المستثمر.

ويواصل الحوار الوطني، مناقشاته اليوم الثلاثاء، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي، 4 جلسات لمناقشة مجموعة من الموضوعات من الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.