وزيرة الهجرة: هدفنا تقديم الدعم لأهالينا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية

شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وفى الوقت ذاته المساهمة في الجهود المبذولة من الدولة المصرية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وبما توليه القيادة السياسية من اهتمام خاص ببناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.

ووقع البروتوكول السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، عن وزارة الهجرة، وهاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية عن المؤسسة.

ويهدف بروتوكول التعاون مع مؤسسة صناع الخير، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في المحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبما تشمله من توفير رعاية صحية، وتقديم خدمات طبية، وعمليات جراحية، وفقاً للمتطلبات الخاصة بكل محافظة خاصة في القرى الأكثر فقراً.

وفي كلمتها في احتفالية توقيع بروتوكول التعاون وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الشكر والتقدير لمؤسسة صناع الخير لتعاونها المستمر مع وزارة الهجرة خلال السنوات الماضية، في جهود الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا والمصدرة للهجرة غير الشرعية، وبما تشمله من توفير قوافل رعاية صحية، وتقديم خدمات طبية، من خلال عيادات متنقلة لصالح أهالي القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية عن طريق تقديم خدمات الكشف على أمراض القدم السكري، والعيون للأهالي وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتسليم النظارات وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية وإجراء العمليات بالمجان تماما.

وأضافت وزيرة الهجرة أن استمرار التعاون مع مؤسسة "صناع الخير" يعكس ثقة الوزارة في هذه المؤسسة المهمة، وما تلعبه من دور اتجاه العمل والتكافل المجتمعي وهذا ما دفعنا لتجديد واستمرار التعاون لخدمة شرائح جديدة من مواطنينا الأكثر احتياجا في إطار المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، من منطلق الحرص الدائم على توفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق التنمية والازدهار وكذلك الحد من الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة، لدعم أهالينا بالمناطق الأكثر احتياجا خاصة في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

من جانبه، أعرب الأستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير" عن عميق شكره للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة على دعمها جهود المؤسسة، كما قدم لسيادتها درع المؤسسة تكريمًا لدورها البارز في دعم أنشطتها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن مؤسسة "صناع الخير" في تعاونها الجديد مع وزارة الهجرة ضاعفت ميزانية التعاون مع الوزارة من خلال القوافل الطبية التي سيتم تنظيمها في إطار بروتوكول التعاون، وكذلك العمل على توفير مراكب صيد للصيادين بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية والسعي لإيجاد تمكين اقتصادي حقيقي لهذه الأسر.