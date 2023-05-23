الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط مخبزين جمعا بطاقات تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة خلال حملات تفتيشية بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

 نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملات تفتيشية من أجل الرقابية على المخابز و الأسواق ورصد المخالفات، والتأكد من انتظام صرف السلع التموينية من خلال تكثيف المرور على التجار التموينيين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

و نفذت المديرية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف  محمد عبد العال وكيل المديرية  سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية عدة حملات تموينية بنطاق مدينة النوبارية، أسفرت تلك الحملة عن ضبط مخبزين قاما بتجميع 802 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة، و10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن،و مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق او وجود عذر قهرى.

كما تم ضبط 6 تجار تموين أغلقوا محلاتهم وتوقفوا عن صرف السلع التموينية للمواطنين في أوقات العمل الرسمية، وتم تحرير 5 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز، و4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.      

وجهت الدكتورة نهال بلبع بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير مرخصة لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع ومنتهية الصلاحية مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

ضبط فروله منتهية الصلاحية 
600 كيلو أرباح غير مشروعة التجارة الداخلية التحفظ على المضبوطات التموين والتجارة الداخلية الرقابة التموينية الدكتورة نهال بلبع

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