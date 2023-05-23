الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في اليوم العالمي للبيئة.. "مياه البحر الأحمر" تنظم حملة توعية بشواطئ الغردقة

حملة توعية
حملة توعية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع مجمع إعلام الغردقة، يوما بيئيا توعويا بشاطئ العائلات، للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها.  

وحث القائمون على تنظيم اليوم البيئى، المشاركين على عدم إهدار مياه الشرب واستخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها، كما تم تنفيذ ندوة للتوعية و توزيع هدايا رمزية ومطبوعات ومطويات تحمل عدد من رسائل التوعية. 

كما تم تعريف رواد الشاطئ بالقطع الموفرة والتي تساهم في توفير 50% من كميات المياه، وكذلك التوعية بالخدمات التي تقدمها الشركة، وفى مقدمتها خدمة الخط الساخن 125 الذى يعمل طوال 24 ساعة على تلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.

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البحر الاحمر اليوم العالمي للبيئة اليوم البيئى ترشيد استهلاكها حملة توعية شركة مياه الشرب والصرف الصحي شواطئ الغردقة

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