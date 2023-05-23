في اليوم العالمي للبيئة.. "مياه البحر الأحمر" تنظم حملة توعية بشواطئ الغردقة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع مجمع إعلام الغردقة، يوما بيئيا توعويا بشاطئ العائلات، للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها.

وحث القائمون على تنظيم اليوم البيئى، المشاركين على عدم إهدار مياه الشرب واستخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها، كما تم تنفيذ ندوة للتوعية و توزيع هدايا رمزية ومطبوعات ومطويات تحمل عدد من رسائل التوعية.

كما تم تعريف رواد الشاطئ بالقطع الموفرة والتي تساهم في توفير 50% من كميات المياه، وكذلك التوعية بالخدمات التي تقدمها الشركة، وفى مقدمتها خدمة الخط الساخن 125 الذى يعمل طوال 24 ساعة على تلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.

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