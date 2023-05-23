الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 336 قضية مخدرات و198 سلاحا ناريا في المحافظات

أسلحة
أسلحة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط 336 قضية مخدرات، و198 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 82054 حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى عدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قضية مخدرات الحملات الأمنية

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