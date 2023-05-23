الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط لصوص سرقوا أموالا بأسلوب انتحال الصفة

ضبط
ضبط

نجحت وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى من أحد المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لهما وجود سيارة "ميكروباص دون اللوحة المعدنية الخلفية" يستقلها (3 أشخاص) ولدى قيامهم باستبيان الأمر، حاولوا الفرار إلا أن القوة تمكنت من ضبطهم، وتبين أنهم (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، مقيمين بالقاهرة)، وعثر بحوزتهم على (كمية من الأظرف "فارغة" - هاتف محمول على هيئة "جهاز لاسلكى" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – طبنجة صوت) وبمواجهتم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى بالنصب على المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" ، واعترفوا بسرقة مبلغ مالى من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).

باستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم واتهمهم بالسرقة.

وزارة الداخلية انتحال الصفة قسم شرطة السلام أول

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

قرار جمهوري بتعيين 171 معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2017

تعيين 261 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة من خريجي دفعة 2018

الرئيس السيسى: متهمون بتعزيز المساعى الدولية والإقليمية لجهود التنمية فى قارة إفريقيا

"شارك تعلم واستمتع بيومك".. التؤام عبد الرحمن وكريم جابر يطلبان مقابلة الرئيس السيسي

مأساة طالبة الإعدادية اليتيمة.. قصة ذبح "ندى" على يد والدتها في كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس