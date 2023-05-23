كل ماتريد معرفته عن زفاف ولي العهد الأردني حتى الآن

تتبقى 10 أيام فقط على زفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين، وشاركت والدته الملكة رانيا نظرة على بعض الاستعدادات النهائية.

نشرت الملكة عبر موقع إنستجرام مقطع فيديو للحرفيين المحليين وهم يعدون الزخارف والأقمشة والمشغولات اليدوية قبل اليوم الكبير تقول:"شكرًا لكم جميعًا على بذل جهد إضافي لجعل احتفالاتنا مميزة للغاية.. قالت في التسمية التوضيحية: "بارك الله فيكما والزوجين السعداء"، وعلق العديد من الحرفيين المشاركين أسفل المنشور وشاركوا فرحتهم بالمشاركة في حفل الزفاف.



وكتب حساب Macrame من Saja الذي يصنع تعليقات حائط كروشيه تزيينية ،: "أنا فخور بأنني كنت جزءًا من هذا الإنجاز، وعملت أيدينا على تزيين هذا الفرح".

وغردت مصممة الحناء زينة الشرف: "شكراً لمشاركتك فرحتك معنا ودعمك للعديد من المشاريع الأردنية من رجال وشابات رواد أعمال ومبدعين".

من المقرر أن يتزوج الأمير حسين من رجوى السيف في الأول من يونيو المقبل، على أن تقام مراسم حفل الزفاف في قصر زهران قبل انتقال الموكب إلى قصر الحسينية.

في عقد قرانهما في قصر زهران، سيتبع الزوجان خطى العديد من أفراد العائلة المالكة الأردنية بما في ذلك الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، وفي الأسبوع الماضي تم الكشف عن الشعار الرسمي لحفل الزفاف الملكي مكتوبًا بالخط العربي عبارة "نفرح".

رجوى السيف 29 سنة، ابنة رجل الأعمال السعودي خالد السيف، تلقت تعليمها في المملكة العربية السعودية قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة للحصول على التعليم العالي، درست الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز.

أعلن الزوجان خطوبتهما في أغسطس الماضى، عندما اجتمعت العائلتان في منزل خال السيف بالرياض.

وقالت الملكة رانيا وهي تشاركها التهاني في ذلك الوقت: "لم أكن أعتقد أنه من الممكن أن أشعر بفرح كبير في قلبي.. تهانينا لأميرنا الأكبر حسين ولعروسه الجميلة رجوى"، حيث سيأتي الزواج قبل فترة وجيزة من احتفال والدي ولي العهد بعيد زواجهما الثلاثين.