"الأزهر للفتوى": الإسلام حث على حسن الظن بالآخرين والتماس الأعذار لهم

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن حسن الظن بالآخرين والتماس الأعذار لهم مما حثّ عليه الإسلام.

وأضاف العالمي للفتوى، اليوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن حسن الظن بالآخرين والتماس الأعذار لهم من حقوق المسلمين بعضهم على بعض.

و أضاف المركز، حيث جاء في الأثر عن سعيد بن المسيّب أنه قال: كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: "أَنْ ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ مَا لَمْ يَأْتِكِ مَا يَغْلِبُكَ، وَلَا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ شَرًّا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهُ فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا". [أخرجه البيهقي في شعب الإيمان]