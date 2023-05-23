في إفصاح للبورصة.. خسائر "العربية المتحدة للشحن" تهبط 24% خلال 9 أشهر

كشفت القوائم المالية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، تراجع خسائر الشركة بنسبة 24% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي خسائر بلغ 10.91 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل 14.4 مليون جنيه خسائر خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتسجل 13.64 مليون جنيه، مقابل 10 ملايين جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يشار إلى أن العربية المتحدة للشحن والتفريغ، سجلت صافي خسائر بلغ 8.89 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 9.94 مليون جنيه خسائر خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 9.15 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 6.45 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، تشكيل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 22 أكتوبر الجاري.