الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أرباح "مصر للأسواق الحرة" تنمو 55% خلال 9 أشهر

البورصة
البورصة

كشفت القوائم المالية لشركة مصر للأسواق الحرة، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، عن ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 55%، على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 211.19 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2023، مقابل 136.35 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 838.41 مليون جنيه، مقابل 655.08 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال التسعة أشهر إلى 211.03 مليون جنيه، مقابل 136 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وسجلت مصر للأسواق الحرة صافي ربح بلغ 127.67 مليون جنيه، منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل 96.02 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 540.83 مليون جنيه، مقابل 467.87 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

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