معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، بقيادة الدكتورة فايزة زايد، وبالتعاون مع جمعية الأورمان، معرض لتوزيع الملابس الجديدة لدعم (300) أسرة ضمن الاسر الأولى بالرعاية بقرى كفر زيادة وتلبقا والقلاوات والقاطون وعزبة الزرقا بمركز كوم حمادة فى محافظة البحيرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم، وفي إطار خطة الحماية الاجتماعية والتي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة، أن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الايتام والاسر الاولى بالرعاية تخفيف العبء عنهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددأ على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

هذا وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة على الايتام وغير القادرين جاء استكمالا لما يتم تنفيذها ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتي امتدت لنواحي وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في محافظة البحيرة، مؤكدا ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة البحيرة نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.