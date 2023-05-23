أرباح "التوفيق للتأجير التمويلي" ترتفع 38% خلال الربع الأول من 2023

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة التوفيق للتأجير التمويلي -إيه.تي.ليس، خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 38.24% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 36.18 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 26.17 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ إجمالي إيرادات النشاط 232.07 مليون جنيه، مقابل 165.68 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 36.02 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 26.18 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

يشار إلى أن التوفيق للتأجير التمويلي، عن العام الماضي، حققت صافي ربح بلغ 150.13 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 134.06 مليون جنيه خلال 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وحققت الشركة إيرادات خلال العام المالي بلغت 696.38 مليون جنيه، مقارنة بـ611.46 مليون جنيه خلال العام المنصرم له.

وكانت أعلنت البورصة المصرية، الحدود السعرية لتحركات سهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس A.T.LEASE، وذلك إعتباراً من بداية أول جلسة تداول على الورقة المالية بدون الحق في الكوبون وحتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر إقفال جديد.



وأوضحت البورصة، في بيان اليوم، أنه سيسمح بتحرك السعر هبوطاً بنسبة 35.172% تقريباً ويكون حد الإيقاف المؤقت هبوطاً بنسبة 27.068% تقريباً من سعر إقفال الورقة المالية بنهاية جلسة الاثنين- نهاية الحق-.

وباغلاق جلسة، ينتهي الحق في التوزيع النقدي للشركة، إذ تقرر توزيع الكوبون رقم (14) بواقع 0.9292724196 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من 21 أبريل الجاري.

وحققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي (ATLC)، خلال عام 2021 صافي ربح بلغ 134.06 مليون جنيه، مقابل 74.14 مليون جنيه خلال 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

يشار إلى أن الملتقى العربي للاستثمارات، حققت أرباحاً بلغت 144.94 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021، مقابل أرباح بلغت 97.93 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020 مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.