الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رفع 930 طن قمامة وزرع 300 شجرة لتحسين الهوية البصرية بالدقهلية

الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إنه تم رفع 930 طنا من القمامة والمخلفات الصلبة ونواتج التطهير ونواتج تقليم وتهذيب الأشجار بجميع المناطق التي شملتها الحملات بمشاركة 18 وحدة محلية بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي نتيجة الحملات المكبرة لرفع تراكمات المخلفات الصلبة ونواتج التطهير بالطريق العمومي على ترعة قرية ميت الصارم نطاق مركز المنصورة وبالمنطقة الصناعية بجمصة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين الصورة البصرية.

وأشار مختار إلى أنه تم اليوم زراعة 300 شجرة مثمرة بأنحاء المنطقة الصناعية بجمصة، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصارى الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة.

وفي ذات السياق، استمرت أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين والتشجير والتجميل بنطاق مركز المنصورة ومدينة جمصة ومركز تمي الأمديد بإشراف ومتابعة رؤساء هذه المراكز والمدن.

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