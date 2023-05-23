دخلت المستشفى بحالة إعياء.. الطب الشرعي جثة فتاة توفيت في الوايلي

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، بالتصريح بدفن جثة فتاة توفت بسبب حالة إعياء، على أن يكون ذلك عقب إجراء فحص الطب الشرعي للجثة لبيان وقوع حالة تسمم تسببت في الوفاة من عدمه.



تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي إخطارًا من مستشفى الدمرداش يفيد وصول فتاة مصابة بحالة إعياء شديدة ووفاتها داخل غرفة الرعاية المركزة أثناء محاولة إسعافها.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة تدعى «فريدة.م»، في نهاية العقد الثاني من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.



وتبين أنها شعرت بحالة إعياء شديدة وعلى الفور قامت أسرتها بنقلها إلى مستشفى الدمرداش لإنقاذ حياتها، وبدخولها غرفة الرعاية المركزة إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وجارِ فحص إذا كان سبب الوفاة تسمم من عدمه،

تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.