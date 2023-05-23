الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دخلت المستشفى بحالة إعياء.. الطب الشرعي جثة فتاة توفيت في الوايلي

جثة فتاة
جثة فتاة

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، بالتصريح بدفن جثة فتاة توفت بسبب حالة إعياء، على أن يكون ذلك عقب إجراء فحص الطب الشرعي للجثة لبيان وقوع حالة تسمم تسببت في الوفاة من عدمه.

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي إخطارًا من مستشفى الدمرداش يفيد وصول فتاة مصابة بحالة إعياء شديدة ووفاتها داخل غرفة الرعاية المركزة أثناء محاولة إسعافها.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة تدعى «فريدة.م»، في نهاية العقد الثاني من العمر، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

وتبين أنها شعرت بحالة إعياء شديدة وعلى الفور قامت أسرتها بنقلها إلى مستشفى الدمرداش لإنقاذ حياتها، وبدخولها غرفة الرعاية المركزة إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وجارِ فحص إذا كان سبب الوفاة تسمم من عدمه، 

تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة. 

نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية التصريح بدفن جثة حالة إعياء

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

‏اليوم.. محاكمة المتهمين في "تنظيم القاعدة بكفر الشيخ"

تداول أسئلة العلوم والإنجليزى للإعدادية بالقاهرة والجيزة عبر السوشيال ميديا

حبس ديلر ضبط بمخدرات وسلاح في المنوفية

الزراعة: الميكنة فى القطن تخفيض للتكاليف وتوفير للجهد والوقت

رصد 362 مخالفة مرورية متنوعة فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس