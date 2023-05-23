الثلاثاء 23 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل أتاح فرص استثمارية للقطاع الخاص

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أشاد وفد رفيع المستوى من المجموعة الإيطالية جي كي إس دي القابضة "GKSD Investment Holding" وسان دوناتو Gruppo San Donato (GSD)، أول مجموعة مستشفيات خاصة في إيطاليا، بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشاد الوفد الإيطالي، بالطفرة النوعية والإنجازات المستمرة لمنشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، من حيث التطوير والتحسين المستمرين للبنية التحتية، وجودة الخدمات الطبية المقدمة، والتجهيزات الطبية وغير الطبية، والخدمات الفندقية، والتسجيل والاعتماد للجودة، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، والعمل بأحدث البروتوكولات العلاجية، واستخدام التقنيات الطبية المستحدثة عالميًا.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية للوفد، لمستشفيي "النصر التخصصي، الرمد التخصصي" التابعين لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وذلك للاطلاع على تطورات الرعاية الصحية في مصر، حيث تفقد الوفد الأقسام المختلفة بالمستشفيين، من الأقسام الداخلية، والعيادات الخارجية، وغرف القساطر القلبية، والغسيل الكُلوي للأطفال، والأورام، والطب الإشعاعي والنووي بمستشفى النصر التخصصي، إضافة إلى العيادات الخارجية والطوارئ والأقسام الداخلية وغرف الأشعة بمستشفى الرمد التخصصي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية الانفتاح لتبادل الخبرات والاستفادة من جميع التجارب الناجحة والخبرات الدولية المتميزة، كما أكد أهمية الزيارات المتبادلة للمجموعات والمنشآت الصحية الكبرى حيث يمكِّن ذلك من عقد اللقاءات وبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات لاستمرارية الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية، إلى جانب تشجيع الاستثمار الصحي في مصر.

ولفت السبكي، إلى أن التأمين الصحي الشامل أتاح فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، ومشيرًا إلى أهمية تعظيم دور القطاع الخاص في إثراء وتكامل الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، ومما يسهم أيضًا في تسريع وتيرة تطبيق المنظومة وامتدادها لكافة محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الوفد الإيطالي رفيع المستوى، أن مصر بيئة خصبة لتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في القطاع الصحي، وتطبيق مبادئ الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، لافتًا إلى أن التعاون مع هيئة الرعاية الصحية تجسد آفاق التعاون المثمر والعلاقات المتينة التاريخية بين مصر وإيطاليا في المجال الصحي، وتسهم في استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات صحية جديدة.

وضم الوفد الإيطالي، كلًا من د. فيرديانا موراندو، مدير العمليات بمجموعة جي كي إس دي ومدير التعليم المستمر بمجموعة سان دوناتو، والدكتورة ماريا اليسل ساليمي، مدير التدريبات الطبية بمجموعة سان دوناتو الإيطالية.

ورافق الوفد خلال زيارته لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، كلًا من الدكتور أسامة حسين، المدير الطبي لمستشفى النصر التخصصي، والدكتور ممدوح عبدالمجيد، مدير مستشفى الرمد التخصصي، والدكتور مازن علاء الدين، عضو الإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية برئاسة الهيئة، والدكتورة إيمان عبدالهادي، مدير إدارة الإعلام بفرع الهيئة ببورسعيد، والدكتور يوسف السلكاوي، عضو المكتب الفني بفرع الهيئة ببورسعيد.

IMG-20230523-WA0025
IMG-20230523-WA0025
IMG-20230523-WA0024
IMG-20230523-WA0024
IMG-20230523-WA0021
IMG-20230523-WA0021
IMG-20230523-WA0020
IMG-20230523-WA0020
IMG-20230523-WA0023
IMG-20230523-WA0023
IMG-20230523-WA0026
IMG-20230523-WA0026
استخدام التقنيات استثماري استخدام الان الاستفادة

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

‏اليوم.. محاكمة المتهمين في "تنظيم القاعدة بكفر الشيخ"

تداول أسئلة العلوم والإنجليزى للإعدادية بالقاهرة والجيزة عبر السوشيال ميديا

حبس ديلر ضبط بمخدرات وسلاح في المنوفية

الزراعة: الميكنة فى القطن تخفيض للتكاليف وتوفير للجهد والوقت

رصد 362 مخالفة مرورية متنوعة فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس