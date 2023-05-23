الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع ديكلان رايس

ديكلان رايس
ديكلان رايس

تستهدف إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني التعاقد مع الإنجليزي ديكلان رايس، لاعب وسط ملعب فريق وست هام يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسبق أن كشفت "سكاي" أن ديكلان رايس حصل على وعد شرف من إدارة وست هام للسماح له بالرحيل بنهاية الموسم الجاري.
وأفادت "سكاي"، بأن النادي فتح خط محادثات بالفعل مع عائلة اللاعب في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن ديكلان رايس هو لاعب خط الوسط الدفاعي المرغوب فيه من قبل توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، ولكن الانتقال ما زال غير محتمل بسبب طلبات وست هام المالية.
ومن المتوقع أن يتقدم أيضًا نادي أرسنال بعرض رسمي للتعاقد مع ديكلان رايس بنهاية الموسم الجاري، في ظل استمرار المناقشات داخل النادي بشأن إمكانية ضم رايس لصفوف الفريق.

وبدأ ديكلان رايس مسيرته الاحترافية ضمن صفوف فريق تشيلسي للشباب، ثم انتقل لفريق وست هام للشباب في صيف عام 2013 قبل التصعيد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2015، قبل أن ينتقل لفريق تحت 21 عامًا في الصيف التالي ثم ينضم للفريق الأول في صيف عام 2017.

ولعب رايس 243 مباراة مع وست هام منذ بداية مسيرته مع الفريق الأول، وسجل 15 هدفًا وصنع 13 لزملائه.

ديكلان رايس بايرن ميونخ وست هام يونايتد الانتقالات الصيفية توماس توخيل

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