تقرير دولي: المتحف الكبير بوابة لماضي مصر وحاضرها ومستقبلها

قال تقرير دولي، إن المتحف المصري الكبير بوابة لماضي مصر وحاضرها ومستقبلها، وإنه من المتوقع أن يجتذب نحو 5 ملايين سائح عند افتتاحه.

وسلطت مجلة "ترافل أند تور وورلد" العالمية المتخصصة في أخبار السفر، في تقرير، الضوء على الاجتماع الذي أجراه وزير السياحة لاستعراض آخر ما آلت إليه تطورات الأعمال بالمتحف من حيث الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية، وما تم تنفيذه من أعمال داخل قاعات العرض الرئيسية، حيث تم الانتهاء من وضع وتثبيت أكثر من 50% من الآثار الثقيلة داخلها.

وناقش الاجتماع خطة تأمين قاعات العرض الرئيسية، تمهيدًا لوضع القطع الأثرية الصغيرة والمتوسطة في نوافذ العرض، وعلى تنفيذ أعمال الرسوم البيانية والوسائط المتعددة في المرحلة الثانية من قاعات العرض الرئيسية.

وأشار التقرير، إلى أن منطقة المتحف الكبير تم تشييدها على مساحة 500 ألف متر مربع تقريبا، بالقرب من أهرامات الجيزة، وستضم أكبر مجموعة من الآثار في العالم التي تنتمي إلى تراث ثقافة واحدة.

ومن المقرر أن تعرض المتحف 5000 قطعة أثرية من مجموعة توت عنخ آمون أيضًا، بما في ذلك 2000 قطعة أثرية عرضت للمرة الأولى.

كما يضم المتحف قاعات عرض ضخمة، ويتميز بقربه من منطقة أهرامات الجيزة والعاصمة الإدارية الجديدة، ما يجعله بوابة إلى ماضي مصر وحاضرها ومستقبلها، ومن المتوقع أن يجذب حوالي 5 ملايين سائح.

وكان تقرير أمريكي، أكد أن المتحف المصري الكبير سيصبح الأكبر في العالم بحلول عام 2023.

وقال موقع "ستيوبد دوب"، الأمريكي المعني بالثقافة والفنون، إن المتحف وجهة لهواة التاريخ القديم وما يحويه من قطاعات اثرية جذب انتباه العالم على مر سنوات.

ونوه بأن الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير في القاهرة سيحدث قريبًا، ما يجعل الكثير من الأخبار تأتي من المنظمة هذا العام، وهو ما يجعل المتحف الكبير، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2002، يمر بعدد من الانتكاسات على مر السنين، بما في ذلك الاضطرابات السياسية والقضايا المالية للوباء الأخير.