الفنان التشكيلى سيد هويدى: المشاركة فى الحوار الوطنى واجب وطنى

حول رؤيته للحوار الوطني، وأهميته، والتوقيت الذي يعقد فيه، قال الفنان التشكيلي سيد هويدي، إن الدعوة للحوار الوطني خطوة علي طريق طويل لعودة الحياة للشارع السياسي، بعد أن جف نهر السياسة لفترات طويلة، لأسباب عديدة، منها أن القيادة السياسة كانت تجد في تأجيل النشاط السياسيي سبيل إلى الاستقرار، لكن طالما جاءت الدعوة وأصبحت واقعا، تأت المشاركة في الحوار الوطني واجب وطني مهما كانت درجة اختلاف توجهات الحكومة عن المعارضة، أو الأطياف السياسية الموجودة علي ساحة العمل الوطني.

وأضاف “هويدي”، في تصريحات خاصة لــ “الدستور”: “اتساع مساحات المشاركة تتيح لوطن نحبه مزيدا من مسارات العمل الجاد والاستفادة من نتاجات العقل والأفكار والآراء المختلفة، التي يطرحها المشاركين علي تباينهم، وفي الوقت الذي أتمناه أن يكون الحوار (ديالوج) وليس منولوج، فالأزمة الاقتصادية تستحق أن يتشارك في حلها أغلب أطياف المجتمع حتي الكتلة الصامتة، أيضا لأن وجود رؤي واقتراحات من الجميع يصب في تيار الوعي، بأهمية تجاوز الأزمة واشتراك الجميع في الحل يعزز من فرص الاستجابة لدي الكافة في النهوض”.

وتابع: “الثقافة أحد العناصر الأساسية للشخصية المصرية، وأتمنى أن تجد طريقها علي طاولة البحث والتقصي، حتى يمكن تقديم اقتراحات تساهم في الارتقاء بالذوق العام، والاستفاد من الميزة النسبية التي نتملكها في الجانب الثقافي والإبداع الكامن في جينات المصريين”.

واختتم: “أخيرا أود لو أن الحوار الوطني وصل إلى توصيات أن تكون قابلة للتنفيذ وتنفذ”.