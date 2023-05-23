فريدة الشوباشى: الدولة تضع المواطن فى مقدمة أولوياتها

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إنه رغم الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم خاصة بسبب أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن مصر حرصت على دعم الأسر ومحدودي الدخل.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة حياة كريمة تؤكد أن الدولة تضع المواطن في أولوياتها رغم الظروف العالمية الاقتصادية وهو الموقف الذي حصلت عليه مصر لإشادة كبيرة من كل الدول.

زيادة عدد الأسر المستفادة من الدعم النقدي لـ5 مليون و200 ألف

وعن زيادة عدد الأسر المستفادة من الدعم النقدي إلى 5 مليون و200 ألف، من بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن الدولة ترسل برسالة طمأنة لهم، وأنهم في أيد أمينة.

وأشارت إلى أن المنظمات المدنية تعمل مع الدولة، وهذا يؤكد أن كل الطاقات الإيجابية لدى المصريين عادت من جديد.