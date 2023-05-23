الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة فى المطرية

المتهم
المتهم

قررت جهات التحقيق بالمطرية حبس المتهم بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بمنطقة المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

وكانت قد تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، حال وجوده بدائرة القسم وبحوزته (عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول)

وبمواجهته اعترف بحيازة الأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل بعملائه.

حبس المتهم حيازة المواد المخدرة المطرية

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