الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإنقاذ النهر تنتشل جثامين ثلاثة أطفال توفوا بفرع نهر النيل فى أشمون

الإنقاذ النهري
الإنقاذ النهري

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعه لمدرية أمن المنوفية، بالتعاون مع أهالي مركز أشمون، من انتشال جثامين ثلاثة أطفال كانوا قد لقوا مصرعهم غرقا بفرع نهر النيل المار بقرية طاليا التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

 

وترجع أحداث الواقعة لتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون العميد محمد أبوالعزم يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع ثلاثة أطفال أثناء لهوه الاستحمام بمياه نهر النيل المار بقرية طاليا على حدود عزبة لمعي بذات المركز، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث. 

 

وكانت قد شهدت عزبة لمعي التابعه لقرية طاليا بمركز أشمون بمحافظة المنوفية غرق ثلاثة أطفال بفرع نهر النيل أثناء لهوهم وقت الظهيره، وتوفوا جميعا وفشلت جميع المحاولات الإنقاذ لأرواحهم، وسط حزن شديد من الأهالي على ثلاثة أطفال في عمر الزهور. 

 

وعلى الفور انتقلت قوه أمنية من مركز شرطة أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس المباحث، والذي تبين له وفاة ثلاثة أطفال بالصف السادس الابتدائي، وهم: “م، أ، ش" طفل عمره 12 عاما، والطفل  “م، ر،أ” 12 عاما، والثالث الطفل “آ، ش، ع” 12 عاما"، وعلى الفور تم نقل الجثامين إلى مستشفى أشمون العام، و ينتظر الأهالي معاينة الطب الشرعي واستخراج تصاريح الدفن لدفن الجثامين بمقابر العائلة. 

إجراءات القانونية استحمام أشمون بمحافظة المنوفية استخراج تصاريح اتخاذ كافة الإجراءات ابتدائي 12 عاما

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