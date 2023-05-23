كريم السقا فى صالون "التنسيقية": دمج الأحزاب يجب أن يكون بالتصويت وبالقانون

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن عدد الأحزاب السياسية الكبير ظهر بعد ثورة 25 يناير 2011، وأصبحت هناك منافسة بين أبناء التيار الواحد وأكثر من حزب لهم.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور السياسي فى الحوار الوطني" الأحزاب السياسية".

وأكد السقا، أن الدستور المصري يطالب بالتعددية الحزبية، ولكن التعددية في مصر شكلية ويجب أن يكون داخل الأحزاب تصويت بأكثر من الثلاثين حتى يتم الدمج أو بالقانون.

أدار الحوار خلال الصالون، مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل عضو مجلس الشيوخ، النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، كريم السقا، شاب سياسي وعضو لجنة العفو الرئاسي، النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، المتحدث الرسمي لحزب مصر الحديثة، عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.