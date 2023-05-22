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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى كامل: لو لقيت زميل يليق بكرسي النقابة أكتر مني لن أترشح

مصطفى كامل
مصطفى كامل

قال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، إن مجلس النقابة اتخذ قرار فتح باب الترشح من 11 يونيو وإجراء الانتخابات 1 أغسطس، لتوفير فترة كافية للجولات الانتخابية وشرف المنافسة.

وأشار كامل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ملفات" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على قناة "هي"، إلى أنه لم يتخذ قرار الترشح للانتخابات المقبلة، مردفا: "أقسم بالله لو لقيت زميل يليق بكرسي النقابة أكتر مني، ويؤدي أكثر مني،  مش هترشح وأدعمه".

وعلق ما زعم المغني شاندو الترشح لمقعد نقيب الموسيقيين في الدورة المقبلة، قائلًا إن شاندو عضو منتسب، ولا يجوز له الترشح في الانتخابات.

وأردف: "أي زميل له حق الترشح أهلا به، لكن أي زميل حابب يدخل في مهاترات التريند أنا مش هشارك معاه".

مصطفى كامل انتخابات نقابة الموسيقيين الموسيقيين المهن الموسيقية

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