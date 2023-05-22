مصطفى كامل: لو لقيت زميل يليق بكرسي النقابة أكتر مني لن أترشح

قال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، إن مجلس النقابة اتخذ قرار فتح باب الترشح من 11 يونيو وإجراء الانتخابات 1 أغسطس، لتوفير فترة كافية للجولات الانتخابية وشرف المنافسة.

وأشار كامل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ملفات" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على قناة "هي"، إلى أنه لم يتخذ قرار الترشح للانتخابات المقبلة، مردفا: "أقسم بالله لو لقيت زميل يليق بكرسي النقابة أكتر مني، ويؤدي أكثر مني، مش هترشح وأدعمه".

وعلق ما زعم المغني شاندو الترشح لمقعد نقيب الموسيقيين في الدورة المقبلة، قائلًا إن شاندو عضو منتسب، ولا يجوز له الترشح في الانتخابات.

وأردف: "أي زميل له حق الترشح أهلا به، لكن أي زميل حابب يدخل في مهاترات التريند أنا مش هشارك معاه".