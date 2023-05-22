وفد سنغالى فى القاهرة لتأكيد ترشح بلاده لاستضافة أمم إفريقيا 2027

كشفت تقارير صحفية سنغالية، أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم سيتقدم اليوم رسميًا، بطلب ترشح بلاده لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

وذكر موقع (wiwsport)، أن السنغال قد أرسلت وفدًا إلى القاهرة، مؤلفًا من فيكتور سيس، الأمين العام للاتحاد السنغالي لكرة القدم، إبراهيما نداو، المستشار الخاص لوزير الرياضة وليونارد دياني، عضو لجنة الرياضة في الاتحاد، مشيرًا إلى أن الوفد تواجد بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأشار الموقع إلى أنه سيتم اليوم، إضفاء الطابع الرسمي على ترشح السنغال لاستضافة أمم إفريقيا 2027.

وسبق للسنغال احتضان كأس أمم إفريقيا، مرة واحدة، وذلك عام 1992.