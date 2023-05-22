الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وفد سنغالى فى القاهرة لتأكيد ترشح بلاده لاستضافة أمم إفريقيا 2027

جريدة الدستور

كشفت تقارير صحفية سنغالية، أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم سيتقدم اليوم رسميًا، بطلب ترشح بلاده لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

وذكر موقع (wiwsport)، أن السنغال قد أرسلت وفدًا إلى القاهرة، مؤلفًا من فيكتور سيس، الأمين العام للاتحاد السنغالي لكرة القدم، إبراهيما نداو، المستشار الخاص لوزير الرياضة وليونارد دياني، عضو لجنة الرياضة في الاتحاد، مشيرًا إلى أن الوفد تواجد بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأشار الموقع إلى أنه سيتم اليوم، إضفاء الطابع الرسمي على ترشح السنغال لاستضافة أمم إفريقيا 2027.

وسبق للسنغال احتضان كأس أمم إفريقيا، مرة واحدة، وذلك عام 1992.

الاتحاد السنغالي لكرة القدم السنغال كأس الأمم الأفريقية 2027 الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مصر الجزائر

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

انتشال جثة شاب غرق في مياه نهر النيل بالحوامدية

محافظ مطروح: نسعى لتنمية الثروة الزراعية والاقتصادية من التمور

"حياة كريمة" تعلن بدء تنفيذ مبادرة التمكين الاقتصادي لـ2000 مستحق

حبس 8 وإخلاء سبيل شخصين وتأجيل محاكمة 13 شخصًا فى أحداث العنف بـ"مطوبس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

ماجد حبته

مصر وعمان.. شراكة طموحة

وائل لطفي

المصرى الغنى والمصرى الفقير

عبدالوهاب داود

طلعت الشايب.. جمال الترجمة والمترجم

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس