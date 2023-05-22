المقاولون يتعادل سلبيًا مع الطلائع في الأسبوع 29 للدوري

انتهت مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون أهداف خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

بهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده الى ٤١ نقطة بينما وصل الطلائع للنقطة ٢٦ ومازل في موقف متأزم في جدول الدوري.

وحصل احمد عبد الرحمن زولا، لاعب طلائع الجيش على أفضل لاعب في المباراة نظراً للمجهود الكبير الذي بذله لاعب الطلائع.

ولم يشهد الشوط الأول من المباراة اى هجمات خطرة من الفريقين وحاول كل فريق في الخروب باللقاء لبر الامان على أمل التعويض في الشوط الثاني.

ولم يتغير الوضع في اول ربع ساعة منوالشوط الثاني وبعد مرور ٦٥ دقيقية من اللقاء حاول الطلائع الضغط ووصلوا أكثر من مرة لمرمي محمود ابو السعود حارس مرمي الذئاب وكان فريق طلائع الجيش اقوي بشكل واضح في النصف الاخير من الشوط الثاني للمباراة .

وسدد عبدالرحمن جبنة مهاجم المقاولون تسديدة قوية في الدقيقة ٧٧ من عمر اللقاء خرجت فوق عارضة حارس الطلائع.

ولعب المقاولون العرب لقاء الليلة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمود ابو السعود

خط الدفاع: فاروق نور الدين - احمد علاء - محمد هاني - عمر فايد

خط الوسط: عمر ساڤيولا - احمد شيمي - لويس ادوار

خط الهجوم: محمد سالم - جون أوكولي - احمد فوزي

بينما لعب فريق طلائع الجيش بتشكيلة مكونة من :

محمد شعبان في حراسة المرمى

الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله، علي حمدي

خط الوسط: فريد شوقي، عبدالرحمن زولا، إسلام محارب، محمد سمير.

الهجوم: أحمد متعب، محمود وادي.