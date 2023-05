منها مقاهي.. لماذا تتجه الكثير من العلامات التجارية إلى إنشاء نوادي كتب افتراضية؟

انتشرت فكرة ظهور أندية للكتب افتراضية بكثرة مؤخرًا، عبر فضاء التواصل الاجتماعي، منذ ذروة جائحة COVID-19 عام 2020، مع الالتزام الصارم بقواعد التباعد الاجتماعي حينها، فبدأ الكثيرون إطلاق هذه النوادي في المدارس أو المكتبات أو حتى بين الأصدقاء فقط.

نادي كتب لعلامة تجارية لبيع القهوة

والمثير في الأمر، أنه حتى الشركات التي ليست بالضرورة بطبيعتها ليست لها علاقة بصناعة النشر أو الكتب، بدأت أيضًا بإنشاء نوادي كتب افتراضية خاصة بها، مثل علامة تجارية شهيرة متخصصة في بيع القهوة، أطلقت نادي للكتاب خاص بها في يناير الماضي، مع نشر مراجعات لكتب التنمية البشرية، مثل كتاب Atomic Habits للكاتب جيمس كلير كأول، ويتفاعل مع هذا النادي الافتراضي، عدد كبير من الأعضاء وصلت أسألتهم وتعليقاتهم إلى 1467 تعليق بعد كل جلسة.

ووفقًا لموقع bookriot، يقول مؤسس نادي كتاب MUD \ WTR: "لقد علمت من خلال البحث أن مجتمعنا يحب القراءة، وكنت أعمل في محل لبيع الكتب، لذا فقد ساعدني ذلك في إنشاء نادي للكتاب"، فيما قالت بريتني حداد، مديرة في الشركة: "نحن أكثر من مجرد منتج، نحن نشجع الناس على إعادة التفكير في عاداتهم، عند إجراء تغييرات إيجابية في حياتك، من المفيد أن تحيط نفسك بأشخاص يفعلون شيئًا مشابهًا، وقد فعل نادي الكتاب لدينا ما نريده بالفعل".

أيضًا اتجهت علامة تجارية للملابس النسائية، لإنشاء نادي للكتب، وأعادت نشر مجموعة من المقالات والنصائح من كتاب No Filter: The Good، the Bad and the Beautiful، وهو عبارة عن مجموعة من المقالات بقلم عارضة الأزياء بولينا بوريزكوفا، ويمكن للجمهور إجراء معظم الجلسات عبر الإنترنت مما يسهل الأمر عليهم.

من المؤكد أن هذه العلامات التجارية التي تتجه نحو الكتب تثير بعض التساؤلات: ما المربح من هذا؟

كما أطلقت العديد من رائدات الأعمال، وإن لم تكن من المشاهير، تطبيقات نادي للكتاب، خاص بهن، كما أصبح هناك شركات متخصصة في إنشاء نوادي للكتاب لهذه الشركات، كما أطلقت العلامات التجارية الكبرى مثل TikTok، التي نشأ منها منصة BookTok ، نادي الكتاب الخاص بها في عام 2021، أيضًا بدأت Apple، التي لا تركز بشكل كبير على الكتب، إلى إنشاء Strombo's Lit، وهكذا لم تفوت شبكة "نتفليكس" أيضًا الفرصة معإطلاقها منصة Netflix Book Club الخاص بها، وهو عبارة نادي كتاب متخصص يركز على الكتب التي سيتم تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني أو فيلم على منصة البث، وفيها يشارك الأعضاء في المناقشات حول الشخصيات، والمؤامرات والأحداث والاختلافات بين النسخة الأدبية وإصدار الشاشة.

وعادة ما تدور نوادي كتب النجوم والمشاهير حول شخص واحد وتعتمد على شعبية المشاهير، فيتدفق القراء عليها لأنهم يثقون في ذوق المشاهير في الكتب أو لأنهم من محبي هؤلاء المشاهير، أما العلامة التجارية هي تعبر عن نفسها، وعادة ما يكون لديها مبادرات تسويقية متطورة مثل تطبيق أو بودكاست أسبوعي أو مقابلات إعلامية، وقد يكون لديها أيضًا ملصقات ترويجية لأغلفة الكتب، مثل تلك الخاصة بالنجمة والممثلة حائزة على جائزة الأوسكار ريز ويذرسبون، والإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، وإنما سيعتمد نجاح الكتاب إلى حد كبير على حجم المشاهير.

ما الهدف من نوادي الكتب الافتراضية؟

ولكن من جانبها، تركز نوادي كتب العلامات التجارية على الشركات وعملائها، والهدف منها هو جذب المزيد من العملاء إلى العلامة التجارية، والترويج للأعمال التجارية نفسها، وما إلى ذلك، وفي حالة إنشاء نادي كتاب لمقهى معين، ووجود قصة أدبية به، فإن محبي وقرأ الخيال الأدبي سيكونون مهتمين بمراجعة منتجات هذا المقهى، وتحويلهم إلى عملاء محتملين، وهذا النوع من نوادي الكتاب هو فرصة أخرى للعلامة التجارية لتعزيز التفاعل فيها.

وبحسب موقع bookriot للكتب، فإنه جهد منخفض التكلفة لبناء الثقة بين العملاء مقارنة بتنظيم حملات تسويقية كبيرة الميزانية، وبسبب نوادي كتب العلامات التجارية هذه، سيحفز الكثيرون شغف العملاء بالقراءة وبالتأكيد تنشيط الصناعة المتعثرة.