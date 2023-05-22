إصابة 10 أشخاص جراء انقلاب ميكروباص بقنا

أصيب 10 أشخاص، الاثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قرية الزوايدة الصحراوي الغربي بعد كوبري طوخ، مركز نقادة، غربي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور فيما أخطرت النيابة لمباشرة التحقيق اللازمة بعد أن تم تحويل المصابين لمستشفيات محافظة قنا من أجل تلقي العلاج اللازم.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بعد كوبري طوخ في مركز نقادة.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بشكل مبدئي جاري نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.