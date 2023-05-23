الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود محى الدين: فرص الابتكار والتطوير فى أفريقيا أعلى من أوروبا

محمود محى الدين
محمود محى الدين

قال الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن التغيرات المناخية خط الدفاع الأول فيها تخفيف الانبعاثات الضارة، والاعتماد على الطاقة المتجددة، مثل محطتي بنبان والزعفران، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

 

أفريقيا تدفع ثمن التغيرات المناخية وعليها عبء لتأثر أراضيها 

وأضاف “محي الدين”، خلال حواره مع قناة "إكسترا نيوز"، أن القارة الأفريقية، لا ترسل انبعاثات ولكن تدفع الثمن وعليها عبء لتأثر أراضيها ومصادرها الإنتاجية وقطاع  الزراعة وهم الأكثر عرضه للتغيرات المناخية، كما أن لديها عبء مالي وتحتاج لتمويل، وللأسف يأتي عن طريق الديون وهذا مانريد تغيره بأن يكون عن طريق الاستثمارات.

وأكد أن أفريقيا لديها ثرواتها المعروفة والتشكيلة السكانية الجيدة وعنصر الشباب فيها أعلى وفرص الابتكار والتطوير أعلى من أوروبا التي تتميز بالشيخويخة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة كلها تعتمد على موارد تأتي من إفريقيا ونرجوا أن تقوم إفريقيا بالتصنيع ولا تقدم المواد الخام فقط.

محمود محى الدين أفريقيا فرص الابتكار والتطوير اوروبا التغيرات المناخية الانبعاثات الضارة الهيدروجين الاخضر

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