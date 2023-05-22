رئيس جامعة المنوفية يتابع تنفيذ الخطة الخمسية لاحتياجات كليات الجامعة

ترأس د.أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية اجتماع لجنة الاحتياجات الجامعية بحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور عادل نصار عميد كلية العلوم والدكتور أمجد عمارة عميد كلية التجارة والدكتور أيمن حافظ، عميد كلية الزراعة والدكتورة فتيحة بطيخ عميد كلية التربية والدكتور ناصر عبد البارى عميد كلية الطب ومحمد سعفان عميد كلية الهندسة، وقامت اللجنة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ومتابعة تنفيذ قراراتها.

أشار القاصد إلى أن اللجنة تابعت تنفيذ الخطة الخمسية لاحتياجات كليات الجامعة من المعيدين وأعضاء هيئة التدريس وتكليف المعيدين، إضافة إلى قيام اللجنة بدراسة الالتماسات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس وأوائل الخريجين.

كما ناقشت اللجنة احتياجات كليات التجارة وطب الاسنان والحقوق والطب ومعهد الكبد وكلية الهندسة الإلكترونية من المعيدين بالأقسام المختلفة تمهيدا لعرضها على مجلس الجامعة.

وأكد القاصد خلال اللجنة على التزام الجامعة بتنفيذ الخطة الخمسية للجامعة والالتزام بالشفافية والموضوعية عند تعيين المعيدين وأعضاء هيئة التدريس وأن يكون التعيين وفقا للاحتياجات الفعلية للكليات والقواعد المتبعة.