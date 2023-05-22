القاهرة الإخبارية: الجيش السوداني وجه ضربات للمتمردين في الخرطوم وبحري وأم درمان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الجيش السوداني وجه ضربات للمتمردين بعدة مواقع بالخرطوم وبحري وأم درمان.

وقال الجيش السوداني، إن قواته اشتبكت مع مجموعة من الميليشيا المتمردة بشارع الغابة وكبدته خسائر كبيرة ودمرت واستولت على عدد من العربات المسلحة.

وأعلن استقرار في الموقف العملياتي في عموم البلاد عدا اشتباكات متفرقة مع المليشيا المتمردة في أجزاء من العاصمة.

ولفت إلى أن الميليشيا المتمردة نهبت لنك فيصل الإسلامي واحتلت وخربت فندق كورنثيا.